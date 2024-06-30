Такого Месси не было 13 лет – Лео завершил групповой этап без голов

Сборная Аргентины на групповой стадии Кубка Америки выиграла все три матча, ни разу не пропустив. Команда Лионеля Скалони обыграла Канаду (2:0), Чили (1:0) и Перу (2:0). Лионель Месси в двух прошедших играх (одну он пропустил из-за травмы) ни разу не забил, отметившись лишь одной результативной передачей.

Лионель Месси завершил крупный турнир без голов на групповой стадии впервые с 2011 года. Тогда Лео ни разу не отличился в трёх матчах сборной Аргентины в группе Кубка Америки.

Теперь сборная Аргентины будет готовиться к четвертьфиналу Кубка Америки. Успеет ли Лео Месси восстановиться, пока непонятно.