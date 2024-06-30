Эмилиано Мартинес высказался об игре Аргентины на Кубке Америки

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес пообщался с журналистами после победы над командой Перу (2:0) в поединке третьего тура групповой стадии Кубка Америки – 2024.

«Мы продемонстрировали, что у нас сплоченная команда, за которую каждый готов сражаться. Нашей первой целью был выход в ¼ финала. Мы должны продолжать испытывать голод», - передает слова голкипера пресс-служба национальной команды.

На групповой стадии Кубка Америки сборная Аргентины отпраздновала три победы и уверенно прошла в плей-офф. Напомним, что подопечные Лионеля Скалони являются действующими чемпионами.