Лаутаро Мартинес высказался о Месси

Нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес пообщался с журналистами после поединка с командой Перу в третьем туре группового этапа Кубка Америки – 2024. «Альбиселесте» выиграли со счетом 2:0, в активе форварда два забитых мяча.
«Рад работать на благо команды. В первом тайме нам было непросто, но мы провели его спокойно. Во время празднования гола я обнял Месси. Он очень важен для нас», - передает слова Мартинеса пресс-служба национальной команды.
Сборная Аргентины уверенно преодолела групповую стадию Кубка Америки, одержав три победы. Напомним, что подопечные Лионеля Скалони являются действующими чемпионами турнира.
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