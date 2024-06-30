Ди Мария заявил, что рад быть капитаном сборной Аргентины

Вингер сборной Аргентины Анхель ди Мария высказался о победе над командой Перу (2:0) в поединке третьего тура групповой стадии Кубка Америки – 2024. На эту встречу он вывел команду с капитанской повязкой.

«Мне приятно быть капитаном сборной Аргентины. Я стараюсь делать все еще лучше и добиваться хороших результатов», - передает слова полузащитника пресс-служба «альбиселесте».

Стоит отметить, что аргентинская сборная одержала три победы на групповой стадии и с первого места вышла в плей-офф Кубка Америки – 2024. Главная звезда команды – нападающий Лионель Месси – не принимал участия в последнем матче из-за повреждения.