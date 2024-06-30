В сборной Аргентины рассказали о травме Месси

Член тренерского штаба сборной Аргентины Вальтер Самуэль высказался о состоянии здоровья 37-летнего форварда команды Лионеля Месси.
«Ситуация улучшается. До ¼ финала еще несколько дней, поэтому что-то говорить преждевременно. Мы будем постоянно следить за состоянием Лионеля, будем всегда на связи с врачами», - передает слова специалиста ESPN.
Месси получил повреждение по ходу встречи второго тура против Чили. Из-за травмы нападающий не принимал участие в поединке с Перу.
Аргентина набрала девять баллов и с первого места вышла в раунд плей-офф Кубка Америки – 2024.
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