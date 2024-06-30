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Кубок Америки (Copa America)

Месси на скамье в Майами, Лаутаро в деле: Дубль Мартинеса обеспечил Аргентине победу над Перу

30 Июня 2024 • 04:56 Комментировать
Аргентина
2:0
Перу
окончен

В третьем туре группового этапа Кубка Америки сборная Аргентины встречалась со сборной Перу. «Альбиселесте» заранее обеспечили себе проход в четвертьфинал.

Встреча состоялась на «Хард Рок Стэдиум» в Майами. Матч пересекался по времени с игрой «Интер Майами» в МЛС, но «цапли» орудовали на выезде, да и дома у них другой стадион – «Чейз» в Форт-Лодердейле.

Протокол игры  
Аргентина2:0Перу
(1:0) Мартинес Лаутаро47'  
(2:0) Мартинес Лаутаро86'  
Мартинес ЭмилианоМонтьель ГонсалоПесселья Херман 83' (Мартинес Куарта Лукас ( 83') Отаменди НиколасТальяфико НиколасПаласиос ЭсекиэльПаредес Леандро  68' 77' (Карбони Валентин ( 77') Ло Чельсо Джовани 66' (Фернандес Энцо ( 66') Ди Мария Анхель 77' (Гидо Родригес ( 77') Мартинес ЛаутароГарначо Алехандро 66' (Гонсалес Николас ( 66')
Запасные: Мартинес ЛисандроМесси ЛионельДе Пауль РодригоМакаллистер АлексисРульи ХеронимоРомеро КристианАрмани ФранкоАльварес ХулианАкунья МаркосМолина Науэль
Гальесе ПедроКорсо АльдоСамбрано Очандарте  88'Кальенс АлександрСонне ОливерПенья СерхиоВильдер Картахена  36' 46' (Кастильо Хесус ( 46') Рейна Брайан 63' (Санелатто Франко ( 63') Лопес Маркос 77' (Куэва Кристиан ( 77') Герреро Паоло  28' 56' (Ривера Хосе ( 56') Флорес Эдисон  53' 56' (Лападула Джанлука ( 56')
Запасные: Каррильо АндреПоло ЭндиСантамария АндерсонГримальдо ЖоаоКиспе ПьероАдвинкула ЛуисРомеро Диего IIКаседа КарлосАбрам Луис
30 июня. Стадион "Хард Рок Стэдиум" (Майами).

Лионеля Месси не оказалось в стартовом составе «бело-голубых». Лионель Скалони отрядил его на скамейку запасных. Матч не имел для аргентинцев особого турнирного значения, а Месси получил травму в предыдущем матче, и не было смысла рисковать его здоровьем.

Скалони вообще предпринял заметную ротацию. В обороне – три изменения в старте (не Лисандро Мартинес, Ромеро и Молина, а Отаменди, Песселья и Монтьель). В полузащите и нападении – перестановки капитальные, на сто процентов.

Против чилийцев в старте выходили Николас Гонсалес, Энцо Фернандес Макаллистер, де Пауль, Хулиан Альварес и Месси. А против перуанцев появились ло Чельсо, Паредес, Паласиос, Гарначо, Лаутаро Мартинес и ди Мария.

Перу была нужда победа, чтобы иметь шансы на второе место в группе. До этого «инки» сыграли вничью с Чили и потерпели поражение от Канады. А аргентинцы обыграли эти команды. Дабы обеспечить себе первую строчку, «альбиселесте» точно хватило бы ничьей с Перу.

Сборная Аргентины быстро обратила мяч под свой контроль. За первые тринадцать минут ди Мария подал четыре угловых, но не получалось у Анхеля выкручивать мячи идеально на головы партнёрам. Быстрый гол аргентинцам провести не удалось.

На 26-й минуте Паредес задвинул мяч со штрафного поверх стенки в область левой девятки, однако Гальесе хорошо прыгнул и сферу вытащил. Значительно больше владели мячом «бело-голубые», но это и предсказывалось.

В конце тайма Монтьель прострелил справа, ло Чельсо ударил в падении по центру створа, Гальесе отразил ногой, а Гарначо на добивании закрутил мимо правого угла. Как и в первом и втором турах, первый тайм Аргентина завершила с нулевым счётом.

Лионель Скалони, дисквалифицированный за опоздание на второй тайм матча против Чили, наблюдал за игрой с Перу с трибуны стадиона. В технической зоне роль главного тренера сборной Аргентины исполнял Вальтер Самюэль.

Быстрый гол подарили аргентинцы своим фанатам во втором тайме. Ди Мария оформил ассист на ход Лаутаро Мартинесу, реализовавшему рандеву с Гальесе (1:0). Фаворит открыл счёт, а у Перу таяли надежды на заскок в плей-офф.

Чрез несколько минут Паредес исполнил угловой слева, последовала скидка на дальнюю штангу, и Тальяфико поразил сетку. Но там офсайд. На 67-й минуте Маркос Лопес проверил Эмилиано Мартинеса в левой девятке – вратарь «бело-голубых» справился.

Упрочить преимущество в счёте хотели аргентинцы, однако Паредес оказался против. Монтьель прострелил справа, мяч угодил в руку Кастильо – пенальти. Парадес мощно пробил с точки в правую штангу. Но второй гол всё равно случился у аргентинцев.

Лаутаро Мартинес оставил не у дел Корсо, продавил его, оказался с глазу на глаз с Гальесе и оформил дубль (2:0). Санелатто имел шанс на гол Перу, но попал головой в левую штангу. Дежурная победа Аргентины, занявшей первое место в группе A.

Сценарий матча у Аргентины выдался как в первом туре против Канады. Тогда тоже по голу забили «альбиселесте» в начале и в конце второго тайма. С той лишь разницей, что Канаде помимо Лаутаро Мартинеса забивал ещё Хулиан Альварес.

Кирилл Иванцов

С Месси на поле Аргентина выиграла бы с более весомым счётом?
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