Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 - 29 июня
Швейцария
Италия
1/8 - 29 июня
Германия
Дания
1/8 - 30 июня
Англия
Словакия
1/8 - 30 июня
Испания
Грузия
1/8 - 1 июля
Франция
Бельгия
1/8 - 1 июля
Португалия
Словения
1/8 - 2 июля
Румыния
Нидерланды
1/8 - 2 июля
Австрия
Турция
Кубок Америки (Copa America)

Неймар безумно радовался голам Винисиуса

29 Июня 2024 • 15:15 Комментировать
Парагвай
1:4
Бразилия

В ночь с пятницы на субботу, если говорить о европейском времени, сборная Бразилии на Кубке Америки играла против Парагвая. «Селесао» победили с крупным счётом 4:1, а звёздный форвард Винисиус Жуниор стал автором дубля.

В социальных сетях фанаты обсуждают видео, на которых Неймар на трибунах безумно радуется голам Винисиуса. Неймара, не играющего на Кубке Америки из-за травмы колена, переполняли радостные эмоции, и он не стеснялся их выражать.

Напомним, что Неймар поддержал сборную Бразилии после ничьей с Коста-Рикой (0:0) в первом матче на Кубке Америки.

В третьем туре группового этапа Бразилия сыграет против Колумбии.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Неймар Винисиус Жуниор ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 29 Июня
06:50
Савио – третий самый молодой автор гола сборной Бразилии на Кубке Америки в 21 веке
06:40
Винисиус был близок к рекорду Неймара по обводкам в матче Кубка Америки
06:20
Винисиус: «Судьи несправедливы к сборной Бразилии»
06:10
Винисиус повторил достижение Робиньо на Кубке Америки
05:55
Дубль Винисиуса и фокусы Пакета с пенальти: Бразилия разгромила Парагвай на Кубке Америки
05:00
Винисиус впервые в карьере оформил дубль за сборную Бразилии
04:54
Винисиус забил за сборную Бразилии впервые за 378 дней
28 Июня
19:35
Ставка и прогноз на матч Парагвай — Бразилия Кубка Америки-2024 — 29 июня 2024
12:25
Точный прогноз и ставка на точный счёт матча Парагвай – Бразилия Кубка Южной Америки – 29 июня 2024
06:57
Тренер сборной Бразилии Доривал ответил на вопрос о проблемах команды
27 Июня
22:56
Ставка и прогноз на матч Парагвай — Бразилия Кубка Америки — 29 июня 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Мостовой предположил, что на Евро-2024 был сыгран договорной матч Хвича после победы над Португалией побежал к Роналду Прощай, Евро-2024: из-за четырёх игроков сборная Украины заняла последнее место в группе Фоден покинул сборную Англии Тренер Португалии недоволен решением по Роналду в матче с Грузией Де Брёйне высказался о Зинченко и сборной Украины Аршавин назвал все сборные, которые выйдут в 1/4 финала Евро Шалимов назвал единственную сборную, которая ему понравилась на Евро-2024 Назван лучший вратарь группового этапа Евро-2024 по количеству сэйвов - это не Нойер и Доннарумма Аршавин назвал победителя Евро-2024
Сборная Италии спаслась на 8-й добавленной минуте, практически выбросив Хорватию с Евро-2024 Договорной матч на Евро-2024: Почему Румыния и Словакия собираются сыграть вничью Аршавин назвал все сборные, которые выйдут в 1/4 финала Евро Хвича круче Роналду: Грузия нагрузила Португалию двумя голами и ворвалась в плей-офф Евро-2024 Прощай, Евро-2024: из-за четырёх игроков сборная Украины заняла последнее место в группе Стипиди: «Кварацхелия – посредственность, у сборной Грузии цирковой уровень» Суперкомпьютер назвал финальную пару Евро-2024 Тренер Португалии недоволен решением по Роналду в матче с Грузией Хвича договорился о переходе в новый клуб - известно название «Позор»: Губерниев предупредил «Спартак»
Спортивные новости
Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при Австрии Четыре россиянина были выбраны в первом раунде драфта НХЛ-2024 Касаткина обыграла Паолини и вышла в финал турнира в Истбурне Диана Шнайдер обыграла американку Наварро и вышла в финал турнира в Бад-Хомбурге МОК допустил до Олимпиады Медведева и ещё семь российских теннисистов Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
30.06.24 в 03:00
Аргентина Аргентина
Перу Перу
1.33 4.70 9.20
Видео
30.06.24 в 03:00
Канада Канада
Чили Чили
3.50 3.20 2.11
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 29 Июня
15:15 · Кубок Америки
Неймар безумно радовался голам Винисиуса
10:48 · Кубок Америки
Аргентина может потерять Месси на 1/4 финала Кубка Америки
06:50 · Кубок Америки
Савио – третий самый молодой автор гола сборной Бразилии на Кубке Америки в 21 веке
06:40 · Кубок Америки
Винисиус был близок к рекорду Неймара по обводкам в матче Кубка Америки
06:20 · Испания. Кубок
Винисиус: «Судьи несправедливы к сборной Бразилии»
06:10 · Испания. Ла Лига
Винисиус повторил достижение Робиньо на Кубке Америки
05:00 · Кубок Америки
Винисиус впервые в карьере оформил дубль за сборную Бразилии
04:54 · Кубок Америки
Винисиус забил за сборную Бразилии впервые за 378 дней
28 Июня
20:35 · Кубок Америки
Сборная Аргентины осталась без главного тренера на один матч
16:39 · Кубок Америки
В США на футбольном поле образовалась огромная дыра видео
06:57 · Кубок Америки
Тренер сборной Бразилии Доривал ответил на вопрос о проблемах команды
04:44 · Кубок России
Нуньес забил в седьмом подряд матче за сборную Уругвая
27 Июня
17:10 · Кубок Америки
​Неймар купил две футболки на перекрёстке
26 Июня
23:42 · Кубок Америки
​На Кубке Америки арбитры впервые показали розовую карточку
12:35 · Кубок Америки
Месси сообщил о новых проблемах со здоровьем
Все новости
Рекомендуем