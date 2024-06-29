Неймар безумно радовался голам Винисиуса

В ночь с пятницы на субботу, если говорить о европейском времени, сборная Бразилии на Кубке Америки играла против Парагвая. «Селесао» победили с крупным счётом 4:1, а звёздный форвард Винисиус Жуниор стал автором дубля.

В социальных сетях фанаты обсуждают видео, на которых Неймар на трибунах безумно радуется голам Винисиуса. Неймара, не играющего на Кубке Америки из-за травмы колена, переполняли радостные эмоции, и он не стеснялся их выражать.

Напомним, что Неймар поддержал сборную Бразилии после ничьей с Коста-Рикой (0:0) в первом матче на Кубке Америки.

В третьем туре группового этапа Бразилия сыграет против Колумбии.