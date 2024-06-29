Аргентина может потерять Месси на 1/4 финала Кубка Америки

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рискует пропустить ¼ финала Кубка Америки из-за повреждения. Об этом рапортует RMC Sport. У 37-летнего форварда проблемы с приводящими мышцами.

Месси получил травму в поединке второго тура групповой стадии против национальной команды Чили. В этой встрече подопечные Лионеля Скалони отпраздновали минимальную победу со счетом 1:0. Сборная Аргентины набрала шесть баллов и досрочно вышла в плей-офф престижного турнира.

Месси на Кубке Америки пока не отметился забитыми мячами. На клубном уровне звездный нападающий выступает за американский клуб «Интер Майами».