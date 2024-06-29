Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 - 29 июня
Швейцария
Италия
1/8 - 29 июня
Германия
Дания
1/8 - 30 июня
Англия
Словакия
1/8 - 30 июня
Испания
Грузия
1/8 - 1 июля
Франция
Бельгия
1/8 - 1 июля
Португалия
Словения
1/8 - 2 июля
Румыния
Нидерланды
1/8 - 2 июля
Австрия
Турция
Кубок Америки (Copa America)

Аргентина может потерять Месси на 1/4 финала Кубка Америки

29 Июня 2024 • 10:48 Комментировать

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рискует пропустить ¼ финала Кубка Америки из-за повреждения. Об этом рапортует RMC Sport. У 37-летнего форварда проблемы с приводящими мышцами.

Месси получил травму в поединке второго тура групповой стадии против национальной команды Чили. В этой встрече подопечные Лионеля Скалони отпраздновали минимальную победу со счетом 1:0. Сборная Аргентины набрала шесть баллов и досрочно вышла в плей-офф престижного турнира.

Месси на Кубке Америки пока не отметился забитыми мячами. На клубном уровне звездный нападающий выступает за американский клуб «Интер Майами».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Мостовой предположил, что на Евро-2024 был сыгран договорной матч Прощай, Евро-2024: из-за четырёх игроков сборная Украины заняла последнее место в группе Хвича после победы над Португалией побежал к Роналду Фоден покинул сборную Англии Тренер Португалии недоволен решением по Роналду в матче с Грузией Де Брёйне высказался о Зинченко и сборной Украины Аршавин назвал все сборные, которые выйдут в 1/4 финала Евро Назван лучший вратарь группового этапа Евро-2024 по количеству сэйвов - это не Нойер и Доннарумма Шалимов назвал единственную сборную, которая ему понравилась на Евро-2024 Определились все пары 1/8 финала Евро-2024
Сборная Италии спаслась на 8-й добавленной минуте, практически выбросив Хорватию с Евро-2024 Договорной матч на Евро-2024: Почему Румыния и Словакия собираются сыграть вничью Стипиди: «Кварацхелия – посредственность, у сборной Грузии цирковой уровень» Хвича круче Роналду: Грузия нагрузила Португалию двумя голами и ворвалась в плей-офф Евро-2024 Аршавин назвал все сборные, которые выйдут в 1/4 финала Евро Прощай, Евро-2024: из-за четырёх игроков сборная Украины заняла последнее место в группе Суперкомпьютер назвал финальную пару Евро-2024 Тренер Португалии недоволен решением по Роналду в матче с Грузией Кто на кого выходит на Евро-2024 – появилась сетка плей-офф Хвича договорился о переходе в новый клуб - известно название
Спортивные новости
Четыре россиянина были выбраны в первом раунде драфта НХЛ-2024 Касаткина обыграла Паолини и вышла в финал турнира в Истбурне Диана Шнайдер обыграла американку Наварро и вышла в финал турнира в Бад-Хомбурге МОК допустил до Олимпиады Медведева и ещё семь российских теннисистов Канарейкин высказался о включении Дацюка в Зал славы Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Парагвай Парагвай
Бразилия Бразилия
1
4
9.20 4.60 1.33
Видео
30.06.24 в 03:00
Аргентина Аргентина
Перу Перу
1.33 4.70 9.20
Видео
30.06.24 в 03:00
Канада Канада
Чили Чили
3.50 3.20 2.11
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 29 Июня
10:48 · Кубок Америки
Аргентина может потерять Месси на 1/4 финала Кубка Америки
06:50 · Кубок Америки
Савио – третий самый молодой автор гола сборной Бразилии на Кубке Америки в 21 веке
06:40 · Кубок Америки
Винисиус был близок к рекорду Неймара по обводкам в матче Кубка Америки
06:20 · Испания. Кубок
Винисиус: «Судьи несправедливы к сборной Бразилии»
06:10 · Испания. Ла Лига
Винисиус повторил достижение Робиньо на Кубке Америки
05:00 · Кубок Америки
Винисиус впервые в карьере оформил дубль за сборную Бразилии
04:54 · Кубок Америки
Винисиус забил за сборную Бразилии впервые за 378 дней
28 Июня
20:35 · Кубок Америки
Сборная Аргентины осталась без главного тренера на один матч
16:39 · Кубок Америки
В США на футбольном поле образовалась огромная дыра видео
06:57 · Кубок Америки
Тренер сборной Бразилии Доривал ответил на вопрос о проблемах команды
04:44 · Кубок России
Нуньес забил в седьмом подряд матче за сборную Уругвая
27 Июня
17:10 · Кубок Америки
​Неймар купил две футболки на перекрёстке
26 Июня
23:42 · Кубок Америки
​На Кубке Америки арбитры впервые показали розовую карточку
12:35 · Кубок Америки
Месси сообщил о новых проблемах со здоровьем
09:36 · Кубок Америки
Тренер Аргентины после второй победы высказался о Месси
Все новости
Рекомендуем