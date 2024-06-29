Савио – третий самый молодой автор гола сборной Бразилии на Кубке Америки в 21 веке

Вингер «Жироны» Савио вошёл в тройку самых молодых голеадоров сборной Бразилии в рамках Кубка Америки.

Звезде Ла Лиги удалось поразить ворота сборной Парагвая на 43-й минуте сегодняшнего матча второго тура группового этапа (4:1). Согласно данным Opta, с начала 21 века только Неймар (19 лет и 158 дней, 2011 год) и Габигол (19 лет и 283 дня, 2016 год) забивали за сборную Бразилии в ещё более юном возрасте, чем Савио (20 лет и 79 дней).

Гол в ворота парагвайцев стал для Савио первым в составе сборной Бразилии. На счету игрока в общей сложности пять поединков за «селесао» с момента дебюта в марте текущего года.