Винисиус был близок к рекорду Неймара по обводкам в матче Кубка Америки

Футболист сборной Бразилии Винисиус Жуниор провёл впечатляющий матч против Парагвая на Кубке Америки.

Представитель мадридского «Реала» оформил дубль, а «пентакампеоны» одержали победу со счётом 4:1. Помимо забитых голов, как отмечает Opta, Винисиус отметился уникальным статистическим показателем – он совершил 17 попыток дриблинга (семь из них оказались успешными). Это второй результат для бразильских игроков на Кубке Америки за всё время сбора данных (с 2011 года) после Неймара, который 19 раз попытался обыграть оппонентов из сборной Перу в 2015 году (получилось только пять раз).