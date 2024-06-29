Дубль Винисиуса и фокусы Пакета с пенальти: Бразилия разгромила Парагвай на Кубке Америки

Сборная Бразилии во втором туре группового этапа Кубка Америки встречалась с национальной командой Парагвая. «Селесао» стремились одержать первую победу на турнире.

Первой из группы D в 1/4 финала Копа Америка отправилась Колумбия, расправившаяся во втором туре с Коста-Рикой. Через час с небольшим после завершения того матча началось свидание Парагвая и Бразилии. В первом туре «гуарани» потерпели поражение от Колумбии (1:2), а «пентакампеоны» (хотя это прозвище бразильцев относится к чемпионату мира – не к Кубку Америки) сыграли по нолям с Коста-Рикой.

Команде Доривала Жуниора требовалась победа, дабы подобраться к заключительному туру на проходном втором месте. Но поначалу матч складывался для Бразилии не очень. На шестой минуте дальний удар Савио пришёлся поверх створа. На пятнадцатой дистанционная попытка Бобадилльи с рикошетом оказалась опаснее. Мяч стал опускаться в левый угол, и Алиссон Бекер смог переправить его на угловой.

Первый голевой момент «селесао» родился в середине первого тайма. Родриго навесил слева с углового, а Маркиньос выиграл верх у Хуниора Алонсо и пробил поверх створа. Спустя шесть минут бразильцы позволили Бобадиллье пробить из пределов штрафной площадки – тот не отправил Алиссона в нокаут. Что дальше? А дальше пенальти в ворота сборной Парагвая.

Пакета пробил с дистанции в руку Кубасу, после чего с одиннадцатиметровой отметки промазал на исполнение мимо правого угла. Впрочем, нереализованный пенальти лишь раззадорил бразильцев, за четверть часа прописавших три гола в чужие ворота. Винисиус Жуниор положил начало в этом плане. Выскочил вперёд на финише комбинации с участием Родриго, Гимараэса и Пакета – и 0:1.

Надо было отличаться парагвайцам, когда Энсисо сместился слева по линии штрафной площади и нанёс удар, но Вильясанти скорректировал мяч вне створа. Бруно Гимараэс в ответ мощно всадил круглого в перекладину. Второй гол «селесао» подтвердился ВАРом. Родриго с левого угла вратарской не переиграл Мориниго, парагвайцы не сумели вынести мяч, и Савио без офсайда был успешен на добивании (0:2).

Добавленное время к первому тайму запомнилось массовой стычкой с жёлтыми карточками Венделлу и Бальбуэне (парагвайскому защитнику московского «Динамо»). Но не только этим. Альдерете недалеко от своих ворот недооценил прессинг со стороны Винисиуса Жуниора и выбил мяч в ногу игрока «Реала», от которой сфера срикошетила внутрь створа. 0:3 – разгром к перерыву.

Однако на второй тайм «альбирроха» появились не без надежды отыграться. Альдерете реабилитировался прекрасным дальним ударом в правый угол – Алиссон оказался бессилен (1:3). Зато другой удар в ту зону Бекер в красивом прыжке отразил – мяч крутил Энсисо. А бразильцам слабо было обострить издали? Родриго со штрафного бахнул также в правый угол – Мориниго кинулся и отвёл угрозу.

Не удалось «гуарани» переломить матч. В середине второго тайма Пакета всё-таки реализовал пенальти. Вильясанти рукой прервал удар Савио, и Пакета с точки поразил правый угол (1:4). Доигрывали встречу парагвайцы уже вдесятером – прямую красную карточку увидел перед собой Андрес Кубас, после эпизода борьбы с Дугласом Соаресом ударивший того ногой.

В концовке гол парагвайцев был отменён из-за офсайда, поэтому сохранился крупный счёт. К третьему туру группового этапа Кубка Америки Бразилия подходит на втором месте в квартете D, отставая от Колумбии на два очка, опережая Коста-Рику на три, а Парагвай – на четыре балла. Теперь 3 июля снова в 4:00 по московскому времени Бразилия схлестнётся с Колумбией – если команда Доривала Жуниора там победит, то выиграет группу.

Кирилл Иванцов