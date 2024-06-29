Винисиус впервые в карьере оформил дубль за сборную Бразилии

Форвард мадридского «Реала» Винисиус Жуниор проводит свой самый результативный матч в составе сборной Бразилии.

23-летний игрок подходил к сегодняшнему матчу Кубка Америки против Парагвая с безголевой серией, насчитывавшей девять матчей и 378 дней. На 35-й минуте встречи Винисиус отпраздновал долгожданный гол за национальную команду своей страны, а в компенсированное к первому тайму время забил во второй раз. Это первый дубль звёздного нападающего в цветах «пентакампеонов» за всю карьеру.

До сегодняшнего дня на счету Винисиуса Жуниора было всего три гола в 31 поединке за сборную Бразилии.