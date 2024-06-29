Винисиус забил за сборную Бразилии впервые за 378 дней

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор прервал безголевую серию в матчах за сборную Бразилии.

Звёздный футболист не мог отличиться в составе «пентакампеонов» с 17 июня прошлого года – тогда он забил в товарищеской встрече с Гвинеей. В сегодняшнем поединке Кубка Америки против сборной Парагвая голевая засуха Винисиуса завершилась: форвард открыл счёт в матче на 35-й минуте, а спустя 15 минут и вовсе оформил дубль.

23-летний лидер атаки «Реала» не забивал за сборную Бразилии на протяжении девяти матчей кряду. С момента его предыдущего гола в цветах национальной команды прошло 378 дней.