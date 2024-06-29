Появилась информация о результатах обследования Месси

Лионель Месси находится в лазарете сборной Аргентины. Известный журналист Гастон Эдул поделился информацией о состоянии звёздного капитана «альбиселесте».

«Лео Месси уже прошёл обследование. Серьёзной травмы нет. Контрактура уменьшилась до чего-то минимального. Идёт работа, чтобы он сыграл в четвертьфинале», - написал Эдул в социальных сетях.

Отметим, что Лионель Месси пропустит ближайший матч на Кубке Америки, в котором сборная Аргентины сыграет против Перу. При этом «альбиселесте» уже обеспечили себе место в плей-офф турнира после побед над Канадой (2:0) и Чили (1:0). В этих играх Месси проводил на поле по 90 минут.