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Кубок Америки (Copa America)

Появилась информация о результатах обследования Месси

29 Июня 2024 • 00:25 Комментировать
Аргентина
...
Перу
1 1.50 X 4.15 2 7.60
30.06 03:00

Лионель Месси находится в лазарете сборной Аргентины. Известный журналист Гастон Эдул поделился информацией о состоянии звёздного капитана «альбиселесте».

«Лео Месси уже прошёл обследование. Серьёзной травмы нет. Контрактура уменьшилась до чего-то минимального. Идёт работа, чтобы он сыграл в четвертьфинале», - написал Эдул в социальных сетях.

Отметим, что Лионель Месси пропустит ближайший матч на Кубке Америки, в котором сборная Аргентины сыграет против Перу. При этом «альбиселесте» уже обеспечили себе место в плей-офф турнира после побед над Канадой (2:0) и Чили (1:0). В этих играх Месси проводил на поле по 90 минут.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины

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