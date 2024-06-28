Сборная Аргентины осталась без главного тренера на один матч

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони получил наказание за поздний выход команды на второй тайм матча Кубка Америки против Чили. Скалони дисквалифицирован на один матч и оштрафован на 15 тысяч долларов. Обо всём этом рассказывает TyC Sports.

Обязанности главного тренера во время ближайшей игры против Перу будет исполнять Пабло Аймар.

Стоит сказать, что сборная Аргентины уже обеспечила себе выход в плей-офф Кубка Америки. Команда Лионеля Скалони на турнире обыграла Канаду (2:0) и Чили (1:0).

На Кубке Америки сборная Аргентины защищает титул. В финале прошлого тура «альбиселесте» обыграли Бразилию.