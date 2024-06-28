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Кубок Америки (Copa America)

В США на футбольном поле образовалась огромная дыра видео

28 Июня 2024 • 16:39 Комментировать

В сети появились кадры с футбольного поля в Иллинойсе, на котором образовалась огромная дыра глубиной в 15 метров. Местные средства массовой информации рассказывают о том, что дыра образовалась из-за обрушения шахты под полем. В момент обрушения, к счастью, на поле никого не было, поэтому никто не пострадал.

 

Отметим, что в настоящий момент сборная США выступает на Кубке Америки. В двух прошедших матчах на турнире команда обыграла Боливию (2:0) и проиграла Панаме (1:2). Третий матч команда проведёт в ночь на вторник, если говорить о европейском времени. Соперником сборной США будет Уругвай.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная США
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