Тренер сборной Бразилии Доривал ответил на вопрос о проблемах команды

Рулевой сборной Бразилии Доривал Жуниор считает, что его команда находится на правильном пути.

Бразильцы неудачно стартовали на Кубке Америки, сыграв в нулевую ничью с Коста-Рикой в матче первого тура группового этапа. 29 июня «пентакампеонам» предстоит встретиться с соперниками из Уругвая.

«Разумеется, мы ждали другого результата в первом матче, но нужно смотреть и на содержание игры. Я полностью уверен в том, что мы делаем. Наша работа только началась, но я убеждён, что мы движемся в правильном направлении.

Мы должны сохранять спокойствие и уверенность в себе – ты ничего не добьёшься, если постоянно сомневаешься. Невозможно построить команду за один день», – высказался в преддверии поединка второго тура Доривал.