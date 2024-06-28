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Кубок Америки (Copa America)

Тренер сборной Бразилии Доривал ответил на вопрос о проблемах команды

28 Июня 2024 • 06:57 Комментировать
Парагвай
...
Бразилия
1 11.00 X 5.00 2 1.35
Через 19 ч. 56 мин.

Рулевой сборной Бразилии Доривал Жуниор считает, что его команда находится на правильном пути.

Бразильцы неудачно стартовали на Кубке Америки, сыграв в нулевую ничью с Коста-Рикой в матче первого тура группового этапа. 29 июня «пентакампеонам» предстоит встретиться с соперниками из Уругвая.

«Разумеется, мы ждали другого результата в первом матче, но нужно смотреть и на содержание игры. Я полностью уверен в том, что мы делаем. Наша работа только началась, но я убеждён, что мы движемся в правильном направлении.

Мы должны сохранять спокойствие и уверенность в себе – ты ничего не добьёшься, если постоянно сомневаешься. Невозможно построить команду за один день», – высказался в преддверии поединка второго тура Доривал.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Доривал Жуниор

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Ставка и прогноз на матч Парагвай — Бразилия Кубка Америки — 29 июня 2024
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