Месси пропустил тренировку сборной Аргентины

Состояние нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси продолжает вызывать опасения.

37-летний игрок принял участие в двух стартовых матчах на Кубке Америки, в которых отметился голевой передачей и помог аргентинцам набрать шесть очков. Судя по всему, звёздный форвард пропустит ближайшую встречу с Перу, а также может не сыграть и в четвертьфинале.

В четверг Месси отсутствовал на тренировке, и в лагере сборной Аргентины растёт пессимизм относительно его состояния, докладывает журналист Лео Парадисо. Участие суперзвезды в первом поединке плей-офф Кубка Америки пока не исключено, но находится под серьёзной угрозой.