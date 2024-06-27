Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 - 29 июня
Швейцария
Италия
1/8 - 29 июня
Германия
Дания
1/8 - 30 июня
Англия
Словакия
1/8 - 30 июня
Испания
Грузия
1/8 - 1 июля
Франция
Бельгия
1/8 - 1 июля
Португалия
Словения
1/8 - 2 июля
Румыния
Нидерланды
1/8 - 2 июля
Австрия
Турция
Кубок Америки (Copa America)

​Неймар купил две футболки на перекрёстке

27 Июня 2024 • 17:10 Комментировать

Бразильский нападающий Неймар не может принять участие в Кубке Америки из-за травмы, но он раскатывает по Соединённым Штатам Америки в компании друзей - и, судя по всему, чувствует себя совсем не плохо. В Сети появилось видео, в котором Неймар, остановившись на перекрёстке, увидел небольшую «точку» с продажей футболок... сборной Бразилии.

Дело открыли некие предприимчивые «латиносы» - жители стран Центральной Америки. Неймар подозвал одного из них, попросил принести ему две футболки, а когда продавцы узнали его, то наперебой принялись делать с ним «селфи», буквально умоляя его подождать ещё чуть-чуть.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Неймар
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Впервые в истории команда досрочно вышла в плей-офф Евро, не забив ни одного гола сама Тренер Грузии высказался о Криштиану Роналду Мостовой предположил, что на Евро-2024 был сыгран договорной матч Фоден покинул сборную Англии Хвича обратится к Роналду с просьбой Мбаппе жёстко оскорбил Левандовски Роналду высказался перед матчем с Грузией Де Брёйне высказался о Зинченко и сборной Украины Прощай, Евро-2024: из-за четырёх игроков сборная Украины заняла последнее место в группе Определились все пары 1/8 финала Евро-2024
Сборная Италии спаслась на 8-й добавленной минуте, практически выбросив Хорватию с Евро-2024 Договорной матч на Евро-2024: Почему Румыния и Словакия собираются сыграть вничью Хвича круче Роналду: Грузия нагрузила Португалию двумя голами и ворвалась в плей-офф Евро-2024 Суперкомпьютер назвал финальную пару Евро-2024 Автогол оторвался в споре бомбардиров: Испания дожала Италию с помощью Калафьори и выиграла группу Прощай, Евро-2024: из-за четырёх игроков сборная Украины заняла последнее место в группе Роналду заявил о дате завершения карьеры в сборной, а «Реал» выбрал нового тренера – в главных слухах недели «Позор»: Губерниев предупредил «Спартак» Месси: Я не такой, как Роналду Пять игроков, из-за которых Португалия разорвала Турцию и выиграла группу
Спортивные новости
Канарейкин высказался о включении Дацюка в Зал славы Терещенко прокомментировал включение Дацюка в Зал хоккейной славы Ферстаппен стал победителем Гран-при Испании, Хэмилтон - третий Калинская на тай-брейке уступила Пегуле в финале турнира в Берлине Овечкин попал в список игроков НХЛ с самыми неэффективными контрактами Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
28.06.24 в 01:00
Панама Панама
США США
7.20 4.40 1.40
Видео
28.06.24 в 04:00
Уругвай Уругвай
Боливия Боливия
1.17 6.80 12.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 27 Июня
17:10 · Кубок Америки
​Неймар купил две футболки на перекрёстке
26 Июня
23:42 · Кубок Америки
​На Кубке Америки арбитры впервые показали розовую карточку
12:35 · Кубок Америки
Месси сообщил о новых проблемах со здоровьем
09:36 · Кубок Америки
Тренер Аргентины после второй победы высказался о Месси
08:54 · Кубок Америки
Месси рассказал о своей травме на Кубке Америки
08:46 · Кубок Америки
Лаутаро прокомментировал вторую победу Аргентины на Кубке Америки
08:27 · Кубок Америки
Месси высказался после второй победы Аргентины на Кубке Америки
03:39 · Кубок Америки
Месси – в старте сборной Аргентины на матч Кубка Америки с Чили
25 Июня
21:57 · Кубок Америки
Винисиус объяснил свои проблемы в сборной Бразилии
15:33 · Чемпионат Европы 2024
Скалони вступил в полемику с Мбаппе: «Южная Америка выиграла 10 титулов»
15:31 · Кубок Америки
Неймар поддержал сборную Бразилии после провального старта на Кубке Америки
15:03 · Кубок Америки
Неймар раздосадован слабым стартом сборной Бразилии
14:41 · Кубок Америки
Месси показал торт и сделал обращение фото
13:28 · Кубок Америки
Неймар осчастливил фанатов прямо на дороге
09:54 · Кубок Америки
Тренер Бразилии - о ничьей с Коста-Рикой: «Мы провели хороший матч»
Все новости
Рекомендуем