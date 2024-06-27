​Неймар купил две футболки на перекрёстке

Бразильский нападающий Неймар не может принять участие в Кубке Америки из-за травмы, но он раскатывает по Соединённым Штатам Америки в компании друзей - и, судя по всему, чувствует себя совсем не плохо. В Сети появилось видео, в котором Неймар, остановившись на перекрёстке, увидел небольшую «точку» с продажей футболок... сборной Бразилии.

Дело открыли некие предприимчивые «латиносы» - жители стран Центральной Америки. Неймар подозвал одного из них, попросил принести ему две футболки, а когда продавцы узнали его, то наперебой принялись делать с ним «селфи», буквально умоляя его подождать ещё чуть-чуть.