​На Кубке Америки арбитры впервые показали розовую карточку

Инновации в Кубке Америки - на проходящем параллельно с чемпионатом Европы турнире впервые была показана розовая карточка, недавнее введение ФИФА. Эксперимент проходит с согласия КОНМЕБОЛ, и это случилось на 64-й минуте игры сборных Бразилии и Коста-Рики, закончившейся унылыми нулями. Как уточняет Cronache di Spogliatoio, коста-риканский футболист Джефферсон Бренес получил травму головы, что вынудило наставника команды его заменить.

И, хотя арбитр игры Сезар Рамос Паласуэлос «тормознул» и не показал карточку физически, директор матча исправил его оплошность и уведомил сборную Коста-Рики, что эта замена идёт «вне зачёта» - как дополнительная шестая.