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Кубок Америки (Copa America)

Месси сообщил о новых проблемах со здоровьем

26 Июня 2024 • 12:35 Комментировать

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о проблемах со здоровьем, которые возникли у него по ходу Кубка Америки – 2024.

«У меня болит горло пару дней, а также есть температура. Возможно, это сказалось на моей игре сегодня. Посмотрим, как я буду чувствовать себя в ближайшие дни, как будет идти мое восстановление», - передает слова 37-летнего форварда Tyc Sports.

Напомним, что во втором туре групповой стадии Кубка Америки сборная Аргентины минимально обыграла команду Чили со счетом 1:0. Единственный гол под занавес встречи забил нападающий Лаутаро Мартинес.

Аргентина может потерять Месси

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины
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