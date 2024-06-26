Месси сообщил о новых проблемах со здоровьем

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о проблемах со здоровьем, которые возникли у него по ходу Кубка Америки – 2024.

«У меня болит горло пару дней, а также есть температура. Возможно, это сказалось на моей игре сегодня. Посмотрим, как я буду чувствовать себя в ближайшие дни, как будет идти мое восстановление», - передает слова 37-летнего форварда Tyc Sports.

Напомним, что во втором туре групповой стадии Кубка Америки сборная Аргентины минимально обыграла команду Чили со счетом 1:0. Единственный гол под занавес встречи забил нападающий Лаутаро Мартинес.

Аргентина может потерять Месси