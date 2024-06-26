Аргентина может потерять Месси

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси получил повреждение ноги по ходу поединка с Чили (1:0) в рамках второго тура групповой стадии Кубка Америки – 2024.

Как информирует Tyc Sports, у 37-летнего форварда возникли проблемы с мышцами. В среду, 26 июня, Месси пройдет медицинское обследование, по результатам которого будет определена его дальнейшая судьба.

Аргентина одержала две победы на старте Кубка Америки и досрочно гарантировала себе выход в плей-офф престижного турнира. Стоит отметить, что подопечные Лионеля Скалони являются действующими обладателями трофея.

Месси рассказал о своей травме на Кубке Америки