Тренер Аргентины после второй победы высказался о Месси

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони поделился мыслями о повреждении нападающего Лионеля Месси в поединке против команды Чили на Кубке Америки.
«Я не общался с Лео после завершения встречи. Он смог провести поединок до самого финального свистка. Все видели, что он совершал спринты на 50 метров с Лаутаро и ди Марией. Это последняя картинка, которая сохранилась в моей памяти. Больше мне нечего добавить», - передает слова специалиста The Athletic.
Напомним, что поединок завершился минимальной победой сборной Аргентины со счетом 1:0. Единственный гол в концовке встречи забил нападающий Лаутаро Мартинес.
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