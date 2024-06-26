Тренер Аргентины после второй победы высказался о Месси

«Я не общался с Лео после завершения встречи. Он смог провести поединок до самого финального свистка. Все видели, что он совершал спринты на 50 метров с Лаутаро и ди Марией. Это последняя картинка, которая сохранилась в моей памяти. Больше мне нечего добавить», - передает слова специалиста The Athletic.