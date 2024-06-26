Месси рассказал о своей травме на Кубке Америки

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о повреждении, которое получил по ходу поединка второго тура группового этапа Кубка Америки против команды Чили.
«На старте встречи я ощутил небольшой дискомфорт в правом подколенном сухожилии. Это сковывало мои движения, я не мог свободно передвигаться, как привык. Но я смог закончить матч. Посмотрим», - передает слова 37-летнего нападающего The Athletic.
Напомним, что поединок завершился минимальной победой сборной Аргентины со счетом 1:0. Единственный гол в составе действующих чемпионов забил нападающий Лаутаро Мартинес. Он поразил ворота чилийцев на последних минутах основного времени.
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