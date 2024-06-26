Лаутаро прокомментировал вторую победу Аргентины на Кубке Америки

Нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес поделился мыслями о поединке против национальной команды Чили в рамках второго тура групповой стадии Кубка Америки – 2024. «Альбиселесте» одержали минимальную победу со счетом 1:0, единственный гол забил Лаутаро.

«Мы провели две тяжелые встречи, но смогли одержать победы. Команда довольна, ведь по итогу мы набрали те очки, которые хотели. Мои родные находятся здесь, я играю для них», - передает слова форварда пресс-служба сборной Аргентины.

После двух проведенных туров групповой стадии подопечные Лионеля Скалони набрали шесть баллов и занимают первое место в квартете. Аргентинцы досрочно гарантировали себе выход в плей-офф.