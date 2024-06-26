Месси высказался после второй победы Аргентины на Кубке Америки

«Порой арбитр заставлял нас ждать немного дольше, а это было выгодно соперникам. В играх против команд из Южной Америки нужно любым способом решать исход встречи. Чилийцы показали себя, это была как раз та игра, которую мы ожидали», - передает слова 37-летнего нападающего пресс-служба «альбиселесте».