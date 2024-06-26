Месси высказался после второй победы Аргентины на Кубке Америки

Звездный форвард сборной Аргентины Лионель Месси высказался о минимальной победе над командой Чили (1:0) в поединке второго тура групповой стадии Кубка Америки.
«Порой арбитр заставлял нас ждать немного дольше, а это было выгодно соперникам. В играх против команд из Южной Америки нужно любым способом решать исход встречи. Чилийцы показали себя, это была как раз та игра, которую мы ожидали», - передает слова 37-летнего нападающего пресс-служба «альбиселесте».
Напомним, что единственный мяч во встрече забил нападающий Лаутаро Мартинес на 88-й минуте. Аргентина набрала шесть баллов и досрочно шагнула в плей-офф турнира.
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