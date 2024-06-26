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Кубок Америки (Copa America)

Месси – угловой, Лаутаро – гол: Аргентина дожала Чили и шагнула в плей-офф Кубка Америки

26 Июня 2024 • 06:02 Комментировать (1)
Чили
0:1
Аргентина

Во втором туре группового этапа Кубка Америки сборной Аргентины довелось встречаться на поле со сборной Чили. Сюрприза от Лионеля Скалони не произошло – Лионель Месси обыденно появился в стартовом составе «альбиселесте» на матч крупного турнира.

Протокол игры  
Чили0:1Аргентина
  88'Мартинес Лаутаро (0:1)
Браво КлаудиоИсла Маурисио  82' 87' (Фернандес Николас ( 87') Личновски ИгорДиас ПаулоСуасо Габриэль  55'Пульгар Эрик 77' (Нуньес Марселино ( 77') Эчеверрия РодригоОсорио ДариоСанчес Алексис 66' (Боладос Маркос ( 66') Давила ВикторВаргас Эдуардо 87' (Бреретон Бен ( 87')
Запасные: Перес СесарКушчевич БенхаминАриас ГабриэльГальдамес ТомасКортес БрайанМарипан ГильермоСавала КристианГерреро МаксимильяноПавес ЭстебанКаталан Матиас
Мартинес ЭмилианоМолина Науэль 83' (Монтьель Гонсало ( 83') Ромеро КристианМартинес ЛисандроТальяфико Николас 83' (Акунья Маркос ( 83') Де Пауль РодригоМакаллистер АлексисФернандес Энцо 64' (Ло Чельсо Джовани ( 64') Гонсалес Николас 73' (Ди Мария Анхель ( 73') Месси ЛионельАльварес Хулиан 73' (Мартинес Лаутаро ( 73')
Запасные: Гарначо АлехандроКарбони ВалентинГидо РодригесОтаменди НиколасПесселья ХерманРульи ХеронимоПаредес ЛеандроАрмани ФранкоПаласиос ЭсекиэльМартинес Куарта Лукас
26 июня. Стадион "Метлайф-стэдиум" (Ист-Ратерфорд).

У аргентинцев с чилийцами свои счёты. В 2015 и 2016 году «альбиселесте» по одной схеме проигрывали «красной команде» финалы Кубка Америки. В сериях пенальти после нулевых ничьих в основное и дополнительное время.

На двух следующих розыгрышах Копа Америка эти команды также встречались между собой, но с другими вариантами исхода. В 2019-м Аргентина выиграла у Чили матч за третье место (2:1), а в 2021-м сыграла вничью с чилийцами на групповом этапе (1:1).

Сейчас в первом туре «бело-голубые» оставили не у дел Канаду со счётом 2:0 благодаря мячам Хулиана Альвареса и Лаутаро Мартинеса. «Красные» пересекались с Перу, и там никто забить не сумел. Так что турнирная ситуация у чилийцев была хуже.

24 июня Месси отпраздновал 37-летие. Места в стартовом составе Аргентины сохранились у него и ещё семи футболистов. Изменения были следующие: Тальяфико вместо Акуньи, Паредес вместо Энцо Фернандеса и Нико Гонсалес вместо Анхеля ди Марии.

За чилийскую сборную ещё пылят ветераны Клаудио Браво, Маурисио Исла, Алексис Санчес и Эдуардо Варгас. Однако Артуро Видаля не оказалось в списке Рикардо Гареки на Кубок Америки 2024 года, как и Гари Меделя. Зато попал на турнир и в старт Виктор Давила из ЦСКА.

Аргентинцы на первых же минутах обозначили свои атакующие намерения, но в вязком ключе они обрисовались. Момент возник лишь на 21-й минуте. Месси прострелил слева, и Альварес подставил ногу на ближней штанге, несильно переправил мяч в руки Браво.

Игра и так не впечатляла зрелищностью, а первый тайм дробили ещё регулярные медицинские паузы. Врачи помогали Давиле, Месси и Габиэлю Суасо. Что там с Лионелем приключилось? Ему бедро помассировали, после чего он продолжил матч.

Хоть игра и была приземлённой, все знают, что Месси и так забивать горазд. На 36-й минуте за дальней прикладкой Лео по чужим воротам последовал чёс волос – жест разочарования. Мяч задел правую штангу и отправился за лицевую.

Хулиан Альварес и де Пауль в добавленное время ахали из-за пределов штрафной площади и не угождали в ворота. В начале второго тайма Молина проверил Браво в ближнем углу (правом) – тест пройден успешно. Передачу под удар отдавал Месси.

Забросил Лео со штрафного, и не дотянулся до мяча Макаллистер. Остро ударил Гонсалес, а Браво перевёл мяч в перекладину. Аргентинцы позволили оппонентам трижды пробить из центральной зоны. С попытками Эчеверрии (двумя) и Нуньеса совладал Эмилиано Мартинес.

Ди Мария, вышедший на замену, навесил слева со штрафного, а Тальяфико неопасно головой послал мяч над створом. Месси крутил угловой справа в качестве сухого листа – Браво перевёл мяч на новый корнер. И этот стандарт уже стал результативным.

Новый кросс от Месси, чилийцы не могут выбить мяч, ло Чельсо ударяет с близкого расстояния, Браво отбивает, опять нет выноса, и в конце концов Лаутаро Мартинес ногой поражает левый угол (0:1). ВАР-проверка – и нет офсайда у ло Чельсо, гол засчитан.

Лаутаро имел возможность оформлять и дубль, когда в поздней контратаке (естественно, что уже в поздней, в какой же ещё) ему выкатил мяч ди Мария. Но 41-летний Браво вышел победителем из той ближней дуэли.

В отличие от Бразилии, сыгравшей накануне 0:0 с Коста-Рикой, Аргентина додавила Чили. Шесть очков у «альбиселесте» по итогам двух туров – и плей-офф Кубка Америки в кармане. До четвертьфинала у аргентинцев ещё матч с Перу в группе 30 июня в 03:00 мск.

Кирилл Иванцов

Выйдет ли Месси в старте на матч с Перу?
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Лионель Месси Сборная Аргентины Сборная Чили ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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cAspEr
26 Июня 2024 в 06:31
Молодцы ! Аргентина Мести и Ко вперёд за защитой титула!!!
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