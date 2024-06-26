Месси – в старте сборной Аргентины на матч Кубка Америки с Чили

Сборные Аргентины и Чили сыграют во втором туре группового этапа Кубка Америки.

Недавно отметивший 37-летие капитан «альбиселесте» попал в стартовый состав – он составит связку в атаке с форвардом «Манчестер Сити» Хулианом Альваресом. Также Лионель Скалони доверил место в основе Николасу Гонсалесу, Алексису Макаллистеру, Энцо Фернандесу и Родриго де Паулю. В защите сыграют Николас Тальяфико, Лисандро Мартинес, Кристиан Ромеро и Науэль Молина, а место в воротах займёт Эмилиано Мартинес.

Напомним, в первом туре аргентинцы одержали победу над сборной Канады (2:0) благодаря голам Хулиана Альвареса и Лаутаро Мартинеса.