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Кубок Америки (Copa America)

Месси – в старте сборной Аргентины на матч Кубка Америки с Чили

26 Июня 2024 • 03:39 Комментировать
Чили
0:0
Аргентина
1 7.70 X 4.15 2 1.50
1-й тайм

Сборные Аргентины и Чили сыграют во втором туре группового этапа Кубка Америки.

Недавно отметивший 37-летие капитан «альбиселесте» попал в стартовый состав – он составит связку в атаке с форвардом «Манчестер Сити» Хулианом Альваресом. Также Лионель Скалони доверил место в основе Николасу Гонсалесу, Алексису Макаллистеру, Энцо Фернандесу и Родриго де Паулю. В защите сыграют Николас Тальяфико, Лисандро Мартинес, Кристиан Ромеро и Науэль Молина, а место в воротах займёт Эмилиано Мартинес.

Напомним, в первом туре аргентинцы одержали победу над сборной Канады (2:0) благодаря голам Хулиана Альвареса и Лаутаро Мартинеса.

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ЧИЛИ АРГЕНТИНА
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