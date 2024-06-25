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Кубок Америки (Copa America)

Винисиус объяснил свои проблемы в сборной Бразилии

25 Июня 2024 • 21:57 Комментировать
Бразилия
0:0
Коста-Рика

Нападающий Винисиус Жуниор считается главным претендентом на завоевание «Золотого мяча» в 2024 году. При этом за сборную Бразилии Винисиус не забивал уже больше года. Форвард мадридского «Реала» дал понять, что отсутствие голов связано с его плотной опекой на футбольном поле.

«Каждый раз, когда я выхожу на футбольное поле, меня накрывают три или четыре футболиста», - сказал Винисиус, чьи слова приводятся на сайте ESPN.  

Напомним, что сборная Бразилии разочаровала болельщиков в первом матче на Кубке Америки. Команда добилась лишь ничьей в игре против Коста-Рики (0:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Винисиус Жуниор

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