Винисиус объяснил свои проблемы в сборной Бразилии

Нападающий Винисиус Жуниор считается главным претендентом на завоевание «Золотого мяча» в 2024 году. При этом за сборную Бразилии Винисиус не забивал уже больше года. Форвард мадридского «Реала» дал понять, что отсутствие голов связано с его плотной опекой на футбольном поле.

«Каждый раз, когда я выхожу на футбольное поле, меня накрывают три или четыре футболиста», - сказал Винисиус, чьи слова приводятся на сайте ESPN.

Напомним, что сборная Бразилии разочаровала болельщиков в первом матче на Кубке Америки. Команда добилась лишь ничьей в игре против Коста-Рики (0:0).

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