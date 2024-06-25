Неймар поддержал сборную Бразилии после провального старта на Кубке Америки

Сборная Бразилии неудачно начала путь на Кубке Америки, сыграв вничью с Коста-Рикой со счётом 0:0. Публикацию в социальных сетях после этой игры оставил Неймар, который пропускает турнир из-за травмы.

«Когда мы на поле, мы, очевидно, хотим сделать всё возможное. Бывают дни, когда ничего не получается, но бывают дни, когда получается всё. Быть футболистом – значит постоянно сталкиваться с оценкой за каждый пас, каждый удар, каждое решение. И почему? Потому что каждый бразилец хотел выступать за сборную Бразилии, все мечтали, все старались. Поэтому все, кто за пределами команды, думают, что знают больше тех, кто внутри команды», - написал Неймар.

В продолжении Неймар призвал бразильских футболистов продолжать тренироваться и набираться сил перед следующей игрой. По словам Неймара, он верит в эту сборную Бразилии.

Второй матч на Кубке Америки сборная Бразилии проведёт в ночь на субботу – против Парагвая.