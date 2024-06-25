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Кубок Америки (Copa America)

Неймар раздосадован слабым стартом сборной Бразилии

25 Июня 2024 • 15:03 Комментировать
Бразилия
0:0
Коста-Рика

В Соединённых Штатах Америки стартовал Кубок Америки, сборная Бразилии провела свой стартовый матч одной из последних, но разочаровала фанатов, не забив ни гола в ворота Коста-Рики. Бразильцы, тем не менее, заработали очко, но это слабо утешило звёздного Неймара, который лично присутствовал на матче и не скрывал своего разочарования.

Большой ажиотаж вызвала запись момента замены Винисиуса - телекамера показала Неймара, который развёл руками и всем своим видом демонстрировал несогласие с такими решениями главного тренера бразильской сборной. Также во время матча Неймар не раз подносил ладонь ко лбу, что в интернет-сленге называется «фейспалм».


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Неймар

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