Месси показал торт и сделал обращение

Лионелю Месси в понедельник исполнилось 37 лет. Звёздный нападающий сборной Аргентины опубликовал в социальных сетях фотографию с праздничным тортом в окружении других представителей национальной команды.

«Спасибо всем за поздравления и пожелания! В очередной раз я отметил день рождения в расположении сборной. Немного отпразднуем и продолжим готовиться к следующей игре. Обнимаю!» - написал Месси в подписи к фотографии.

В ночь со вторника на среду сборная Аргентины проведёт второй матч на Кубке Америки – против команды Чили. В первой игре на турнире «альбиселесте» обыграли Канаду со счётом 2:0.