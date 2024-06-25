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Кубок Америки (Copa America)

Месси показал торт и сделал обращение фото

25 Июня 2024 • 14:41 Комментировать
Чили
...
Аргентина
1 7.50 X 4.30 2 1.50
Через 12 ч. 11 мин.

Лионелю Месси в понедельник исполнилось 37 лет. Звёздный нападающий сборной Аргентины опубликовал в социальных сетях фотографию с праздничным тортом в окружении других представителей национальной команды.

«Спасибо всем за поздравления и пожелания! В очередной раз я отметил день рождения в расположении сборной. Немного отпразднуем и продолжим готовиться к следующей игре. Обнимаю!» - написал Месси в подписи к фотографии. 

В ночь со вторника на среду сборная Аргентины проведёт второй матч на Кубке Америки – против команды Чили. В первой игре на турнире «альбиселесте» обыграли Канаду со счётом 2:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины

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ЧИЛИ АРГЕНТИНА
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