Неймар осчастливил фанатов прямо на дороге

В социальных сетях появилось видео со звёздным нападающим сборной Бразилии Неймаром. Футболист остановился на дороге и попросил уличных торговцев продать ему футболку бразильской сборной. Сначала торговцы не узнали Неймара, поскольку он кричал прямо из окна автомобиля с расстояния. Потом один из парней принёс футболку к автомобилю и увидел, что даёт её самому Неймару. К автомобилю сразу же подошли другие люди, которые стали делать селфи. Радости футбольных фанатов не было предела.

Сборная Бразилии сейчас выступает на Кубке Америки без Неймара – самый дорогой футболист в истории (в 2017 году за Неймара заплатили 222 миллиона евро) лечит травму колена.