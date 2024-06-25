Тренер Бразилии - о ничьей с Коста-Рикой: «Мы провели хороший матч»

Главный тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор высказался о ничейном матче с Коста-Рикой в первом туре группового этапа Кубка Америки – 2024. Встреча завершилась со счетом 0:0.
«Мы провели хороший матч. Много владели мячом и обостряли через фланги атаки, а также через центр. Команда создавала моменты, но нам не повезло. В целом, я увидел в нашем выступлении много положительных моментов. Но нужно побеждать. Команде необходимо прибавить», - передает слова специалиста Globo.
Следующий поединок на групповой стадии сборная Бразилии проведет против команды Парагвая, а затем померяется силами с Колумбией.
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