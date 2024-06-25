Тренер Бразилии - о ничьей с Коста-Рикой: «Мы провели хороший матч»

«Мы провели хороший матч. Много владели мячом и обостряли через фланги атаки, а также через центр. Команда создавала моменты, но нам не повезло. В целом, я увидел в нашем выступлении много положительных моментов. Но нужно побеждать. Команде необходимо прибавить», - передает слова специалиста Globo.