Месси эмоционально высказался о легендарном Джордане

«В плане спорта Джордан – один из величайших. После того, как я посмотрел его сериал и узнал о нем больше, это поразило мое воображение. Это настоящий шедевр! Жаль, что я не смог пережить ту эпоху лично, уверен, мне бы точно понравилось», - поведал 37-летний футболист в интервью журналисту Хуану Пабло Варски.