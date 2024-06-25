Месси эмоционально высказался о легендарном Джордане

Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси поделился мнением о легендарном баскетболисте Майкле Джордане.
«В плане спорта Джордан – один из величайших. После того, как я посмотрел его сериал и узнал о нем больше, это поразило мое воображение. Это настоящий шедевр! Жаль, что я не смог пережить ту эпоху лично, уверен, мне бы точно понравилось», - поведал 37-летний футболист в интервью журналисту Хуану Пабло Варски.
Напомним, что Месси в настоящий момент выступает за сборную Аргентины на Кубке Америки – 2024. «Альбиселесте» являются действующими обладателями трофея.
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