Винисиус не забивает за сборную Бразилии больше года

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор продлил голевую засуху в матчах за сборную Бразилии.

23-летний игрок появился в стартовом составе «пентакампеонов» во встрече первого тура группового этапа Кубка Америки против сборной Коста-Рики (0:0), но проявить себя не сумел, а на 71-й минуте был заменён.

Винисиус не забивает за бразильскую национальную команду уже на протяжении девяти матчей кряду. Последний гол звезды «Реала» за сборную датирован 17 июня прошлого года – тогда форвард отличился в товарищеском поединке с Гвинеей (4:1). Если говорить только про официальные игры, то в них лидер атаки бразильцев и вовсе не забивает с матча ЧМ-2022 против сборной Южной Кореи.

В общей сложности Винисиус отметился всего тремя голами, сыграв за сборную Бразилии 31 раз.