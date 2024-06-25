Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 3 7
Швейцария 3 5
Венгрия 3 3
Шотландия 3 1
Группа B
Испания 3 9
Италия 3 4
Хорватия 3 2
Албания 3 1
Группа C
Англия 2 4
Дания 2 2
Словения 2 2
Сербия 2 1
Группа D
Нидерланды 2 4
Франция 2 4
Австрия 2 3
Польша 2 0
Группа E
Румыния 2 3
Бельгия 2 3
Словакия 2 3
Украина 2 3
Группа F
Португалия 2 6
Турция 2 3
Чехия 2 1
Грузия 2 1
Кубок Америки (Copa America)

Винисиус не забивает за сборную Бразилии больше года

25 Июня 2024 • 06:35 Комментировать
Бразилия
0:0
Коста-Рика

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор продлил голевую засуху в матчах за сборную Бразилии.

23-летний игрок появился в стартовом составе «пентакампеонов» во встрече первого тура группового этапа Кубка Америки против сборной Коста-Рики (0:0), но проявить себя не сумел, а на 71-й минуте был заменён.

Винисиус не забивает за бразильскую национальную команду уже на протяжении девяти матчей кряду. Последний гол звезды «Реала» за сборную датирован 17 июня прошлого года – тогда форвард отличился в товарищеском поединке с Гвинеей (4:1). Если говорить только про официальные игры, то в них лидер атаки бразильцев и вовсе не забивает с матча ЧМ-2022 против сборной Южной Кореи.

В общей сложности Винисиус отметился всего тремя голами, сыграв за сборную Бразилии 31 раз.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сборная Бразилии Винисиус Жуниор ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 25 Июня
06:35
Винисиус не забивает за сборную Бразилии больше года
06:14
Винисиус и Родриго получили худшие оценки среди игроков Бразилии в матче с Коста-Рикой
05:52
Эндрик установил рекорд сборной Бразилии последних 105 лет
24 Июня
23:43
Неймар назвал ключевого игрока сборной Бразилии на Кубке Америки
11:21
Актуальный прогноз и ставка на точный счёт матча Бразилия – Коста-Рика Кубка Южной Америки – 25 июня 2024
23 Июня
21:38
Ставка и прогноз на матч Бразилия — Коста-Рика Кубка Америки — 25 июня 2024
04:10
Родриго: «Я готов играть на любой позиции»
02:51
Родриго оценил уровень сыгранности сборной Бразилии
20 Июня
13:54
​Маркиньос: «Бразилия по определению является фаворитом»
16 Июня
01:06
Рафинья: «Недавно я думал уйти из футбола»
15 Июня
22:12
Рафинья отреагировал на слова Мбаппе о сложности Евро и чемпионата мира
21:38
Рафинья – о заявлении Роналдиньо о сборной Бразилии: «Я удивлён, не согласен с ним»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Договорной матч на Евро-2024: Почему Румыния и Словакия собираются сыграть вничью На Кубке Америки требуют наказать Месси и всю сборную Аргентины Реальная группа смерти: Кто выйдет из группы E в 1/8 финала Евро-2024 В Нидерландах поставили крест на Промесе Ямаль подписал контракт на 10 лет с известным брендом и купил два дома Байер может перейти в АПЛ «ПСЖ» нашёл замену Мбаппе на Евро-2024 - названо имя нападающего Что нужно Грузии для выхода в плей-офф Евро-2024 На Евро-2024 прогремел новый скандал Мартинес – об ассисте Роналду: «Этот момент следует показывать во всех академиях Португалии»
Сборная Италии спаслась на 8-й добавленной минуте, практически выбросив Хорватию с Евро-2024 Договорной матч на Евро-2024: Почему Румыния и Словакия собираются сыграть вничью Месси рассказал, чем займётся после завершения карьеры Автогол оторвался в споре бомбардиров: Испания дожала Италию с помощью Калафьори и выиграла группу Гюлер – крутая мощь: Турция повергла Грузию в боевом матче Сборная Германии переиграла венгров и первой вышла в плей-офф домашнего Евро Роналду заявил о дате завершения карьеры в сборной, а «Реал» выбрал нового тренера – в главных слухах недели Месси: Я не такой, как Роналду Пять игроков, из-за которых Португалия разорвала Турцию и выиграла группу Президент «Реала» Перес выбрал тренера на замену Анчелотти
Спортивные новости
Ферстаппен стал победителем Гран-при Испании, Хэмилтон - третий Калинская на тай-брейке уступила Пегуле в финале турнира в Берлине Овечкин попал в список игроков НХЛ с самыми неэффективными контрактами Хайман побил рекорд Овечкина в НХЛ «Эдмонтон» расправился с «Флоридой» и сравнял счёт в финальной серии Кубка Стэнли Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Колумбия Колумбия
Парагвай Парагвай
2
1
1.68 3.30 6.60
Видео
Окончен
Бразилия Бразилия
Коста-Рика Коста-Рика
0
0
1.14 7.00 17.00
Видео
26.06.24 в 01:00
Перу Перу
Канада Канада
2.01 3.35 3.55
Видео
26.06.24 в 04:00
Чили Чили
Аргентина Аргентина
4.20 3.35 1.84
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 25 Июня
06:35 · Кубок Америки
Винисиус не забивает за сборную Бразилии больше года
06:14 · Кубок Америки
Винисиус и Родриго получили худшие оценки среди игроков Бразилии в матче с Коста-Рикой
05:52 · Испания. Ла Лига
Эндрик установил рекорд сборной Бразилии последних 105 лет
24 Июня
23:43 · Кубок Америки
Неймар назвал ключевого игрока сборной Бразилии на Кубке Америки
22:53 · Кубок Америки
​Пулишич забил самый быстрый гол своей карьеры
22:49 · Кубок Америки
​Неймар лично посетил игроков сборной Бразилии перед началом Копа Америка
19:54 · Кубок Америки
Месси назвал игрока, который помог ему после возвращения в сборную Аргентины
19:44 · Кубок Америки
Месси: «На чемпионате мира я был готов разнести самого себя»
19:11 · Кубок Америки
Месси: «Бог выбрал меня» 3
13:27 · Кубок Америки
Месси рассказал, как изменился футбол
13:11 · Кубок Америки
Ровно 37 лет назад родился Месси 1
23 Июня
04:10 · Испания. Ла Лига
Родриго: «Я готов играть на любой позиции»
02:51 · Кубок Америки
Родриго оценил уровень сыгранности сборной Бразилии
02:40 · Англия. Премьер-лига
Суарес: «Нуньес – один из лучших нападающих в мире»
01:59 · Испания. Ла Лига
Араухо ушёл от ответа на вопрос о будущем в «Барселоне»
Все новости
Рекомендуем