Винисиус и Родриго получили худшие оценки среди игроков Бразилии в матче с Коста-Рикой

Звёздные форварды мадридского «Реала» не слишком удачно начали выступление на Кубке Америки.

В матче первого тура группового этапа против Коста-Рики бразильцы нанесли 19 ударов, на что соперники ответили лишь двумя попытками забить, но счёт на табло так и не изменился – 0:0. Среди всех игроков Бразилии, вышедших в стартовом составе, худшие оценки от статистического портала WhoScored получили Винисиус Жуниор и Родриго – по 6,3.

Родриго чаще всех бил по воротам (шесть раз), но ни разу не попал в створ. Его товарищ по мадридскому «Реалу» и вовсе ни разу не ударил и не совершил ни одной успешной обводки (при шести попытках), а на 71-й минуте был заменён на ещё одного представителя «сливочных» – Эндрика.