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Кубок Америки (Copa America)

Доривал без победы горевал: Бразилия промучилась с Коста-Рикой на Кубке Америки

25 Июня 2024 • 05:57 Комментировать
Бразилия
0:0
Коста-Рика
окончен

Сборная Бразилии стартовала на Кубке Америки матчем против сборной Коста-Рики. Встреча состоялась в Инглвуде, штат Калифорния, США. Нападающему московского «Спартака» Манфреду Угальде досталось место в стартовом составе «лос тикос».

Протокол игры  
Бразилия0:0Коста-Рика
Алиссон БекерДанило ЛуисМилитао Эдер  81'Маркиньос МаркосАрана ГильермеГимараэс БруноГомес Жоао 83' (Gabriel Martinelli II ( 83') Рафинья Диас 70' (Савио III ( 70') Пакета ЛукасРодригоВинисиус Жуниор 71' (Эндрик II ( 71')
Запасные: Бремер ГлейсонКоуто ЯнСоарес ДугласМартинелли ГабриэлБералдо ЛукасПерейра АндреасБенто КрепскиПепе VIРафаэл ПиресЭванилсонВенделл БоргесЭдерсон ХоноратоГабриэль дос Сантос
Секейра ПатрикМитчелл ХейландВаргас Хуан ПаблоКальво Франсиско  53'Кирос ХаксельЛасситер Ариэль 45' (Тейлор Джеральд ( 45') Бренес Хефферсон 64' (Мадригал Уоррен ( 64') Гало ОрландоАгилера Брэндон 45' (Мора Хосеф ( 45') Угальде Манфред  58' 64' (Бран Алехандро ( 64') Самора Альваро 70' (Кэмпбелл Хоэль ( 70')
Запасные: Эскивельи Аарон КрусФаэррон ФернанВаргас КеннетАлькосер ХосимарКонтрерас АнтониКасканте ХулиоЧаморро КевинСекейра ДугласМолина ЕйсонРохас Энди
25 июня. Стадион "Соу-Фай Стэдиум".

Если Аргентину поставили открывать Копа Америка, то Бразилия закрывала первый тур группового этапа. «Пентакампеоны» последними вступили в борьбу на турнире наравне с Коста-Рикой. До этого в группе D Колумбия обыграла Парагвай со счётом 2:1. Делегаты от РПЛ Кордоба и Кастаньо вышли там на замену, Бальбуэна провёл полный матч, а Карраскаль всю игру скоротал на скамейке.

Сборная Бразилии переживает сейчас не лучшие времена. Ну или переживала в последнее время. Потому что если выиграют «селесао» текущий Кубок Америки, то несколько другое дело. Хотя всё равно это не чемпионат мира. На мундиалях бразильцы давно уже не оправдывают возлагаемые на них надежды. То 1:7 в полуфинале от Германии устроят, то от Бельгии вылетят, то от Хорватии…

Если у сборной Аргентины есть Лионель Месси, то у сборной Бразилии сейчас нет такой суперзвезды. Нет играющих Роналдо или Роналдиньо. Не достиг великого уровня Неймар, а Винисиусу ещё есть куда расти. Его партнёр по мадридскому «Реалу» Родриго вышел вместе с ним в старте на Коста-Рику. А их новый общий партнёр по «Реалу» Эндрик угодил в список запасных команды Доривала Жуниора.

Костариканцы быстро отдали инициативу и мяч бразильцам. У тех из правой инсайдной зоны угрозу соперникам обеспечивал Родриго, а слева и из центра Вини Жуниор старался. Родриго прострелил – Секейра перевёл на угловой. С доставкой Винисиуса также справился вратарь номинальных гостей. Пакета технично покатил вперёд на Родриго, который пробил низом в дальний угол, но чуть не попал в створ.

В редкой контратаке бразильцев пришёл черёд момента Пакета. С подступов к штрафной промахнулся он мимо левого угла. Хаксель Кирос в своей штрафной площади смело поставил корпус Винисиусу – тот упал и стал бесполезно выпрашивать одиннадцатиметровый. В районе получаса игры Рафинья Диас исполнил штрафной удар слева, Данило продлил на дальнюю, и Маркиньос подправил мяч в сетку.

Долго проводилась оценка эпизода ВАРом, и в итоге отменён был гол бразильцев, у Маркиньоса нашли офсайд. Не добились бразильцы пенальти, когда Пакета справа отправил мяч соприкоснуться с прижатой рукой Варгаса. Не везло в первом тайме Пакета – ещё выше створа влёт пальнул он, получив передачу слева от Родриго. Не забили бразильцы легитимных голов до перерыва, несмотря на тотальное преимущество.

Второй тайм. Рафинья подал угловой справа подальше, а Родриго головой не угодил в ворота. Рафинья прострелил снова справа, и после рикошета мяч ударился об лицо Родриго, но пошёл не в створ. Мощная попытка Пакета издали – в правую штангу. Кирос вдруг решил пробить головой в свои ворота на левой штанге – Секейра продемонстрировал чудеса реакции и нейтрализовал привет от полевого партнёра.

Доривал отрядил вытаскивать победу Савио да Эндрика вместо Рафиньи и Винисиуса. Суетились «пентакампеоны» в атаке, но тщетно. Савио лупил вообще непонятно куда – главное, что не в створ. Арана чётко бил в левый угол, но Секейра был безупречен. В другой ситуации вратарь костариканцев не зафиксировал мяч в своей штрафной, однако Родриго не сумел довести дело до удара.

Бруно Гимараэс ахнул рядом с правой девяткой в компенсированное время. Сборная Бразилии с ничьей начала свой путь на Кубке Америки. По итогам первого тура делит она второе-третье места в группе D c командой Коста-Рики. Лидирует Колумбия с тремя очками, а замыкает квартет Парагвай с нулём баллов. Во втором туре 29 июня Бразилия сыграет с Парагваем, а Колумбия встретится с Коста-Рикой.

Кирилл Иванцов

Выйдет ли сборная Бразилии в плей-офф Кубка Америки?
Да, конечно Нет, ни в коем случае
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Сборная Бразилии Сборная Коста-Рики

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