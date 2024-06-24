Неймар назвал ключевого игрока сборной Бразилии на Кубке Америки

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар рассказал, какого игрока считает ключевым в нынешнем составе сборной Бразилии.

Во вторник в 04:00 по московскому времени «пентакампеоны» начнут выступление на турнире матчем против Коста-Рики. Неймар отсутствует в заявке из-за травмы.

«Ключевой игрок сборной? Для меня это Родриго. Футболка с десятым номером обязательно принесёт ему удачу», – поведал в интервью AS Неймар.

Во втором туре группового этапа (29 июня) бразильцам предстоит встретиться с соперниками из сборной Парагвая, а 3 июля состоится матч с Колумбией.

Неймар не появляется на поле с сентября из-за разрыва крестообразной связки. Его возвращение запланировано на вторую половину лета.