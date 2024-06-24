​Пулишич забил самый быстрый гол своей карьеры

В Соединённых Штатах Америки стартовал Кубок Америки, в первом матче сборная США, выступающая в качестве хозяйки турнира, сыграла с Боливией и выиграла с преимуществом в два мяча. Причём американцы открыли счёт уже на третьей минуте - или на 142-й секунде, если совсем точно.

Это сделал полузащитник итальянского «Милана» Кристиан Пулишич, для которого гол стал самым быстрым за всю карьеру. Ассистировал ему другой представляющий итальянский футбол игрок - Тимоти Веа, сын обладателя «Золотого мяча» 1995 года Джорджа Веа. Он выступает за туринский «Ювентус».

Предыдущий самый ранний гол Пулишича также был забит за сборную - в 2019 году в ворота сборной Чили после 206 секунд игры.