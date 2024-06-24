​Неймар лично посетил игроков сборной Бразилии перед началом Копа Америка

Хотя он и не может сыграть на важном турнире, Неймар решил навестить бразильскую сборную перед ее дебютом на Кубке Америки. Игрок пропускает турнир из-за травмы, полученной ещё в прошлом году. Ожидалось, что Неймар успеет восстановиться к проходящему в Соединённых Штатах Америки турниру, но этого не случилось.

- Было приятно увидеть друзей по сборной. Меня очень хорошо принял, как, впрочем, обычно. Я желаю всем успеха. Мне нравится атмосфера в сборной, и я поддерживаю её, - цитирует слова Неймара beIN Sports.

В своем первом матче сборная России сыграет со сборной Коста-Рики.