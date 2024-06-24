Месси назвал игрока, который помог ему после возвращения в сборную Аргентины

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси в 2019 году вернулся в национальную команду после пропущенного отрезка. Звёздный футболист дал комментарий на этот счёт.

«Мне было очень сложно вернуться в сборную. Все игроки были новенькими, я их не знал, и мне было сложно освоиться в коллективе. Родриго де Пауль очень помог мне благодаря своему образу жизни. Он подошёл ко мне, мы разговорились. Он помог мне освоиться гораздо быстрее. Я помню те первые дни, мы много разговаривали. Это была новая ситуация для всех», - сказал Месси в программе Clank!

Напомним, что в 2022 году сборная Аргентины выиграла чемпионат мира.