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Кубок Америки (Copa America)

Месси: «На чемпионате мира я был готов разнести самого себя»

24 Июня 2024 • 19:44 Комментировать

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси высказался о своём отношении к поражениям. По словам звёздного футболиста, он очень требователен к самому себе во время игр.

«Я не люблю переживать поражения, но в долгосрочной перспективе они помогают тебе расти. Я часто говорю себе о том, что я сделал не так. Например, на чемпионате мира в Катаре я был готов разнести самого себя, когда я потерял мяч. Я тогда не захотел искать альтернативу движению к воротам. Я очень самокритичен к себе во время игры», - сказал Месси в программе Clank!

Отметим, что в своей карьере Лионель Месси восемь раз выигрывал «Золотой мяч».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины
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