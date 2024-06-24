Месси: «На чемпионате мира я был готов разнести самого себя»

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси высказался о своём отношении к поражениям. По словам звёздного футболиста, он очень требователен к самому себе во время игр.

«Я не люблю переживать поражения, но в долгосрочной перспективе они помогают тебе расти. Я часто говорю себе о том, что я сделал не так. Например, на чемпионате мира в Катаре я был готов разнести самого себя, когда я потерял мяч. Я тогда не захотел искать альтернативу движению к воротам. Я очень самокритичен к себе во время игры», - сказал Месси в программе Clank!

Отметим, что в своей карьере Лионель Месси восемь раз выигрывал «Золотой мяч».