Месси: «Бог выбрал меня»

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси высказался о своём природном таланте.

«С самого раннего возраста мне всегда говорили, что я не такой, как все, и люди приходили посмотреть на мою игру. Я не осознавал этого, когда рос. Бог выбрал меня, наградил меня этим даром. Я воспользовался этим и сделал всё возможное, чтобы извлечь максимум пользы», - сказа Месси в программе Clank!

В понедельник Лионелю Месси исполнилось 37 лет. По ходу футбольной карьеры аргентинец выиграл много трофеев и наград, в частности восемь «Золотых мячей».

В настоящий момент Месси находится в расположении сборной Аргентины на Кубке Америки.