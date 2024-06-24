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Кубок Америки (Copa America)

Месси рассказал, как изменился футбол

24 Июня 2024 • 13:27 Комментировать
Чили
...
Аргентина
1 8.00 X 4.30 2 1.47
26.06 04:00

Нападающий «Интер Майами» и национальной сборной Аргентины Лионель Месси высказался о том, как изменился футбол в последние годы.

«Футбол сильно изменился. Сегодня всё очень тактически, даже слишком тактически… Сегодня любая команда с двумя линиями по четыре игрока или с пятью защитниками, если она хорошо организована и слажена, усложняет вам задачу. Раньше пространства было значительно больше. А сегодня футбол более тактический и более физически сильный», - сказал Месси в программе Clank!

Напомним, что в первом матче на Кубке Америки сборная Аргентины со счётом 2:0 обыграла Канаду.

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Лионель Месси Сборная Аргентины Интер Майами ещё теги

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