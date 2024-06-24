Ровно 37 лет назад родился Месси

Ровно 37 лет назад, 24 июня 1987 года, на свет появился Лионель Месси. Уже в возрасте тринадцати лет Месси отправился в академию «Барселоны» и позже сделал себе имя в европейском и мировом футболе. На сегодняшний день Месси выиграл практически все турниры, в которых участвовал, в частности Лигу чемпионов, Кубок Америки и чемпионат мира. Лео является обладателем восьми «Золотых мячей».

С лета 2023 года Лионель Месси выступает за «Интер Майами» из МЛС. Прямо сейчас звёздный нападающий находится в расположении сборной Аргентины. Защиту титула на Кубке Америки «альбиселесте» начали с победы над Канадой со счётом 2:0.

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