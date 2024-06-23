Родриго оценил уровень сыгранности сборной Бразилии

Форвард мадридского «Реала» Родриго поведал о сыгранности с товарищами по сборной Бразилии.

25 июня «пентакампеонам» предстоит сыграть со сборной Коста-Рики в матче первого тура групповой стадии Кубка Америки.

«Уровень взаимопонимания в команде? Мы с Вини [Винисиусом Жуниором] давно играем вместе, но мы также хорошо ладим с Лукасом Пакета, Бруно Гимараэсом. Эта командная химия очень важна для нас», – заявил Родриго, которого цитирует Madrid Zone.

29 июня сборная Бразилии проведёт матч с командой Парагвая. В заключительном туре бразильцы встретятся с Колумбией – этот матч состоится 3 июля.