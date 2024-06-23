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Кубок Америки (Copa America)

Родриго оценил уровень сыгранности сборной Бразилии

23 Июня 2024 • 02:51 Комментировать
Бразилия
...
Коста-Рика
1 1.15 X 8.50 2 20.00
25.06 04:00

Форвард мадридского «Реала» Родриго поведал о сыгранности с товарищами по сборной Бразилии.

25 июня «пентакампеонам» предстоит сыграть со сборной Коста-Рики в матче первого тура групповой стадии Кубка Америки.

«Уровень взаимопонимания в команде? Мы с Вини [Винисиусом Жуниором] давно играем вместе, но мы также хорошо ладим с Лукасом Пакета, Бруно Гимараэсом. Эта командная химия очень важна для нас», – заявил Родриго, которого цитирует Madrid Zone.

29 июня сборная Бразилии проведёт матч с командой Парагвая. В заключительном туре бразильцы встретятся с Колумбией – этот матч состоится 3 июля.

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