На Кубке Америки требуют наказать Месси и всю сборную Аргентины

«Они опоздали на 20 или 30 минут. Аргентина имела лишнее время для того, чтобы придумать тактику на второй тайм. Если бы мы знали, то тоже использовали бы дополнительное время. Если бы наша сборная опоздала, то получила бы наказание. Поэтому Аргентину нужно наказать», - передает слова тренера портал Goal.com.