На Кубке Америки требуют наказать Месси и всю сборную Аргентины

Рулевой сборной Канады Джесси Марш остался недоволен поведением национальной команды Аргентины в матче первого тура группового этапа Кубка Америки – 2024. Тренера разозлило, что «альбиселесте» задержались в раздевалке во время перерыва.
«Они опоздали на 20 или 30 минут. Аргентина имела лишнее время для того, чтобы придумать тактику на второй тайм. Если бы мы знали, то тоже использовали бы дополнительное время. Если бы наша сборная опоздала, то получила бы наказание. Поэтому Аргентину нужно наказать», - передает слова тренера портал Goal.com.
Матч завершился победой Аргентины со счетом 2:0.
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