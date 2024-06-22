Клаудио Браво стал самым возрастным игроком в истории Кубка Америки

Голкипер сборной Чили Клаудио Браво установил рекорд Кубка Америки.

Ветеран вышел в стартовом составе своей национальной команды в поединке первого тура группового этапа Кубка Америки против Перу. Как сообщает The Athletic, Браво стал самым возрастным игроком в истории турнира – вратарю сейчас 41 год и 2 месяца. Прежний рекорд принадлежал Паоло Герреро (Перу, 40 лет и 5 месяцев).

Клаудио Браво дебютировал за сборную Чили почти 20 лет назад – в июле 2004 года. Сегодня состоялось его 149-е появление на поле в цветах чилийцев.

Матч Чили – Перу доступен на сайте LiveResult в формате текстовой онлайн-трансляции.