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Кубок Америки (Copa America)

Клаудио Браво стал самым возрастным игроком в истории Кубка Америки

22 Июня 2024 • 03:30 Комментировать
Перу
0:0
Чили
1 4.20 X 3.10 2 2.10
2-й тайм

Голкипер сборной Чили Клаудио Браво установил рекорд Кубка Америки.

Ветеран вышел в стартовом составе своей национальной команды в поединке первого тура группового этапа Кубка Америки против Перу. Как сообщает The Athletic, Браво стал самым возрастным игроком в истории турнира – вратарю сейчас 41 год и 2 месяца. Прежний рекорд принадлежал Паоло Герреро (Перу, 40 лет и 5 месяцев).

Клаудио Браво дебютировал за сборную Чили почти 20 лет назад – в июле 2004 года. Сегодня состоялось его 149-е появление на поле в цветах чилийцев.

Матч Чили – Перу доступен на сайте LiveResult в формате текстовой онлайн-трансляции.

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