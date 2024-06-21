Экс-игрок «Рубина» объяснил, в чем гениальность Месси

Для Лионеля Месси нет никаких секретов в футболе, он умеет абсолютно все. В этом убедился экс-защитник казанского «Рубина» Виталий Калешин.

«Складывается ощущение, что он знает все. Что бы ты ни хотел сделать, он из этой ситуации выйдет. Практически невозможно у человека забрать мяч. С мячом бежит быстрее, чем без мяча», - приводит слова ветерана Metaratings.

Месси является восьмикратным обладателем «Золотого мяча». Сейчас аргентинец в составе своей национальной сборной принимает участие в Кубке Америки. Лео уже объявил, что этот турнир станет для него последним в команде.